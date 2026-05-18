きょう午前8時15分ごろ、山形県寒河江市西根で軽乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた２０代の女性が現行犯逮捕されました。 消防によりますと、きょう午前8時15分ごろ、男性から「車と原付バイクの交通事故で、70～80代くらいの女性が口と鼻から血を出してうなっている」などと119番通報があったということです。 この事故で、原付バイクに乗っていた70代から80代とみら