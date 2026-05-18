サッカー北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたデンマーク・コペンハーゲンのＤＦ鈴木淳之介（２２）は１７日、ホームのラナース戦に先発で出場すると、前半３４分に今季２点目を決めた。チームは５―０で大勝した。右サイドバックで先発した鈴木淳は２―０の前半３４分、エリア中央へと走りこむと、エリア右からのパスを右足で合わせてゴール左へ沈めた。今季２点目を奪い、１５日のＷ杯メンバー選出後初の試合で存在感を示した。