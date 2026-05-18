自転車による交通違反に反則金を科す「青切符」制度が導入されてから、早くも1カ月以上が経過しました。その後、道路の状況はどう変わったのでしょうか。実際に反則金を課された“NG行為”の具体例とは――。意外な現状をリポートします。（編集者高橋 満）改正道路交通法の施行後道路事情はどう変わった？4月1日に改正道路交通法が施行されてから、早くも1カ月以上がたちました。今回の改正で最も注目されたのは、自転車に