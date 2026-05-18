【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１７日、各地で行われ、ドジャースの佐々木はエンゼルス戦に先発し、メジャー自己最長の７回を投げて４安打１失点、自己最多の８奪三振で２勝目（３敗）を挙げた。１番指名打者で出た大谷は２点適時打を放つなど３安打２打点だった。チームは１０―１で大勝。ホワイトソックスの村上はカブス戦に２番一塁で出場し、二塁打を放った。５番右翼で出たカブスの鈴木は１安