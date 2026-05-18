北京の人民大会堂で歓迎式典に臨むトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝2026年5月14日（共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは17日、今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡での通航料徴収を許してはならないとの認識で一致したと明記した。イランの核兵器保有に反対することや、同海峡開放の重要性でも一致した。中国が今後3年間にわたって年間少なく