ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１８日、１６日にＺＯＺＯマリンで行われたパ・リーグのロッテ―オリックス戦の試合前にダッシュマンとピカチュウがダッシュ対決したことを伝えた。この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」としてコラボが行われた。ハンデがついた対決だったがダッシュマンが勝利。さらに今度は６匹のピカチュウとダッシュマンの再戦を伝え、安住アナは実況した。字幕