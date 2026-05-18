ラ・リーガ第37節が17日に各地で行われた。バルセロナの優勝、およびチャンピオンズリーグに出場する5クラブが決定しているなかで迎えた今節、まずは6位につけるセルタが、欧州大会出場権内となる7位以内を確定させた。退任するエルネスト・バルベルデ監督と、現役引退するイニゴ・レクエの『サン・マメス』ラストマッチとなったアスレティック・ビルバオに対して、ヴィリオット・スウェドベリのゴールで先制すると、52分にイ