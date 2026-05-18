【DreamHack Atlanta 2026】 5月15日～17日 開催 5月15日から5月17日にかけてアメリカ・ジョージア州アトランタで開催された格闘ゲームの大会「DreamHack Atlanta 2026」における「ストリートファイター6」部門にて、Saishunkan Sol 熊本（SS熊本）に所属するこばやん選手が優勝した。 こばやん選手はDualKevin選手に破れルーザーズ（敗者復活戦）