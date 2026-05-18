BTSのデビュー記念日に合わせ、“ホームカミング”フェスティバルが開催される。所属事務所のBIGHIT MUSICは5月18日、「BTSがデビュー記念日に合わせ、釜山（プサン）で大規模な都市型フェスティバルを開催する」と公式コメントを発表した。【注目】“移動する経済圏”となったBTSBTSは、6月12日〜13日に「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN BUSAN」を開催する。これにあわせて、釜山全域をBTSの音楽とストーリーで彩る「THE CITY」プ