デビュー17周年を迎えた2NE1が完全体での姿を公開し、“絶縁説”を払拭した。これに先立ち、今年3月、2NE1のメンバーであるパク・ボムの突発的なSNS投稿をきっかけにメンバー間の不仲説が浮上し、ファンの間で心配の声が上がっていた。【話題】パク・ボム、メンバーの薬物使用を“暴露”当時、パク・ボムが自身のインスタグラムを通じて「過去にパク・サンダラが薬物使用の疑いで検挙されると、それを隠蔽するために私を薬物犯に仕