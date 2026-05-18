ボーイズグループBTSのVが、世界的な人気を誇るラッパーのドレイクによるグループの言及に即座に反応し、注目を集めている。最近、VはSNSを通じて、メンバーのJ-HOPEとともにドレイクの新曲を聴いている動画を公開した。【写真】BTSとドレイクの豪華SHOT動画のなかの2人は、ドレイクの9thフルアルバム『Iceman』の収録曲『Make Them Cry』を聴きながら、リズムに乗っていた。そうしたなかで、歌詞で「BTS」が言及されると、同時に