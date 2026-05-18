俳優のイ・ジェウクが、国防の義務を果たすため入隊する。イ・ジェウクは本日（18日）、訓練所に入所し、基礎軍事訓練を終えた後、陸軍で服務する予定だ。【写真】イ・ジェウク、“丸刈り”姿を公開なお、この日、入隊に関する特別なイベントは行われない。イ・ジェウクは前日の17日、「元気に行ってきます」とコメントを添え、写真を公開した。公開された写真には、入隊を翌日に控え、頭を丸刈りにしたイ・ジェウクがポーズを取る