【HG 撃龍神（3次発送分）】 5月18日11時より予約開始 6月 発送予定 価格：7,150円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 撃龍神」の3次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月18日11時より予約受付を開始する。発送は6月を予定し、価格は7,150円。 本商品はアニメ「勇者王ガオガイガー」に登場する「撃龍神」をHGフォーマットでプラモデル化