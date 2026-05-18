１４日、蝴蝶谷に生息するワモンチョウ。（金平＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明5月18日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州金平ミャオ族ヤオ族ダイ族自治県の蝴蝶谷でこのところ、過去10年で最大規模となるチョウの大発生が起き、一斉に羽化したワモンチョウが滝のように谷間を舞っている。蝴蝶谷はチョウの種類と個体数が世界でも特に多い地域の一つで、毎年春の終わりから初夏にかけて、多くのチョウが飛ぶ壮大な光景が広