ユニクロは、夏の大型キャンペーン「ユニクロ感謝祭」を5月22日から28日までの7日間開催する。80商品以上を感謝価格で販売するほか、ノベルティ配布や新コラボレーションの発売など、多彩な企画を展開する。【写真】7日間限定！「ユニクロ感謝祭」開催年々暑さが厳しさを増す中、今回は本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、エアリズムシリーズや夏向けボトムスなど季節商品を中心に値下げを実施。汗をかいても快適に着