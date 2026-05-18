ブルージェイズは１７日（日本時間１８日）、岡本和真内野手がＴシャツをＰＲする動画を公開。なぜかケサディーヤを食べながら「ナイスＴシャツ」とにこやかにアピール姿がファンの反響を呼んだ。この日、岡本は休養日でタイガース戦を欠場。チームは４−１で連勝を２に伸ばした。その試合後、「かっこいいＴシャツ！」と題して公開された動画では、ケサディーヤを食べながら自ら着用した岡本和真ＴシャツをＰＲする姿が。やや