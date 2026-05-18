直垂（ひたたれ）と烏帽子姿（えぼしすがた）という古来の式服を身にまとった射手が巻藁（まきわら）に向かって矢を射る儀式、「奉納巻藁射礼」が17日、三重県鈴鹿市の椿大神社で奉納されました。三重県弓道連盟支部鈴鹿弓道協会が椿大神社にある弓道場で毎年秋に開催している奉納弓道大会の成功を祈願して5月に行っているもので、今年は31人が参列しました。拝殿でのお祓いを終えた後、境内に移動し巻藁射礼が行われます。烏帽子