17日は各地で気温が上がり、三重県松阪市粥見で32．7℃となるなど、県内で今年初めて30℃以上の真夏日となりました。17日の県内はすっきりとした青空が広がりました。強い日差しと暖かな空気の影響で気温が上昇し、最高気温は松阪市粥見で32．7℃、津市で31℃、桑名市で30．9℃など、県内で今年初の30℃以上の真夏日を観測しました。また県内に12地点ある気温観測点全てで、25℃を超え6月上旬から8月上旬並みの暑さになりました。