18日未明、三重県津市で民家が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住んでいる親子2人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。午前1時15分ごろ、津市美杉町八知の加藤隆さんの自宅兼木工所の家が燃えている、などと119番通報が相次ぎました。警察と消防によりますと、火は約4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての建物が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。こ