三重県四日市市に本店を置き、三十三銀行を傘下に持つ三十三フィナンシャルグループは、3年連続の増収増益となる昨年度の決算を発表しました。三十三フィナンシャルグループの発表によりますと、連結業績での売り上げにあたる経常収益は、前年度より25.2％増加し、約937億8700万円となり、経常利益は41.7％増加の約166億4700万円で、3年連続の増収増益となりました。グループの最終的な利益となる当期純利益は、前年度より約36億96