6月11日開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表選手26人が15日発表され、選出が期待されていた三重県菰野町出身の浅野拓磨選手、伊賀市出身の町野修斗選手の2人は選ばれず、2人とも2大会連続のメンバー入りとはなりませんでした。東京都内で森保一監督が会見を行い、ワールドカップ北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表しました。スペイン1部リーグでプレーし、前回大会では強豪・ドイツからゴールを奪っ