三重県の子ども支援に関する基金に対し、津市に本店を置く百五銀行から寄付金が贈られました。15日、百五銀行の杉浦雅和頭取らが県庁を訪れ、県の少子化対策や子どもの貧困対策、待機児童の解消などの事業にあてられる「三重県子ども基金」に対し、寄付金約780万円の目録を三重県の一見知事に手渡しました。今回の寄付は、百五銀行がサステナビリティの推進を目的に取り組む、寄付型の定期預金の残高や私募債の発行総額に応じて行