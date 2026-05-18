老後の資金不足は、単なる家計の問題に留まりません。それは、長年築き上げてきた親子の信頼関係さえも変えてしまう破壊力を持っています。「子どもに頼らなければ暮らせない」という脆弱な老後設計は、悲劇的な結果を招くことも。本記事では斉藤さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が高齢親の経済的自立の重要性を説きます。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名