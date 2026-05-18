17日朝、由利本荘市沖で漁船同士が衝突する事故がありました。けがをした人はいませんでした。衝突したのは、秋田県漁業協同組合所属の沖合底びき網漁船の「隆栄丸」と「松宝丸」です。秋田海上保安部によりますと、2隻は17日、にかほ市の金浦漁港を出航し、午前5時55分ごろ、由利本荘市道川浦漁港沖で、航行中の「隆栄丸」の船首中央部付近と操業中の「松宝丸」左舷船首部が衝突しました。「松宝丸」は「隆栄丸」との衝突を避けよ