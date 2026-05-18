「機動警察パトレイバー」が、完全新作アニメとして帰ってきました。シリーズを生み出した伝説的クリエイター集団「HEADGEAR」のメンバーが再び集い、新たな“あの頃”を描く「機動警察パトレイバー EZY（イズィー）」。その第1章「File 1」が5月15日に公開され、東京・新宿ピカデリーで公開初日舞台挨拶が開催されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】会場には、監督の出渕裕さん、脚本・シリーズ構成の