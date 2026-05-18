三重県内の全ての市町の職員が参加して三重県や各市町への就職を考えている人に仕事の魅力などを伝える就職セミナーが15日、初めて開かれました。三重県が県内の各市町の職員の採用につなげようと初めて開いたもので、午前と午後の2部のセミナーには三重県と、県内全29市町がブースを出展しました。会場には、実際にその市町で働く職員から直接話を聞こうと県や市町の職員を志す学生やその家族など約200人が訪れていました。質疑応