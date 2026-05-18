中東情勢の変化に伴う県内産業などへの影響に対応するため、三重県は15日、対策本部の会議を開き、一見知事は6月補正予算の編成を含めた対応の検討を指示しました。対策本部会議には、全ての部局から部長らが参加し、県内の事業者から聞き取った燃料や石油由来製品の流通や価格上昇に関する状況が報告されました。事業者への調査では、シンナーやナフサ由来の資材について入手しづらくなっていることや、燃料価格の高騰に伴うコス