女性を対象にした体験講座を年間を通じて行う「すずか女性大学」が15日、開校しました。JA鈴鹿が仕事や子育てで日頃忙しく過ごす女性に、自分磨きや地域での新たな仲間づくりの機会としてもらおうと開いているものです。開校式には第14期生となる約30人が参加し、JA鈴鹿の谷口俊二組合長が「新たな仲間づくりの場としてください」と歓迎の言葉を贈りました。開校式のあとに開かれた家庭菜園教室では、参加者がJA鈴鹿の指導員に教え