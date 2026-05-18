イランのガリバフ国会議長は現地時間5月17日、イスラエル軍の攻撃で死亡したパレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）の軍事指導者だったハダド氏への哀悼の意を示し、イスラエルを非難する声明を発表しました。ガリバフ議長は、ハダド氏が停戦期間中に攻撃を受け死亡したことについて、「イスラエルによる背信行為と約束違反が改めて示された」と表明しました。イスラエル空軍は5月15日夕方、ガザ市への空襲を実施しました。ガザ地