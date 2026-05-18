三重県は15日、南海トラフ地震の対策を強化する推進本部の会議を開き、来年度での取りまとめを目指す南海トラフ地震への対策に特化した条例の制定に向けて協議しました。県が3月に公表した南海トラフ地震の被害想定によりますと、理論上最大とされるマグニチュード9クラスの地震が発生した場合、死者の数は県内だけで約5万人に上ると想定されていて、県では現状の一般的な防災対策をまとめた条例とは別に、南海トラフ地震の対策に