Image: Shutterstock 完成度の高さよ！みなさんは『スター・ウォーズ』のキャラクター、誰がお気に入りでしょうか？ ずっと『スター・ウォーズ』に出続けてるメインキャラクターの一人、金色ピカピカのドロイドC-3POが近くにいたらなって思ったことありませんか？（おしゃべりすぎるかな...）先月、『帝国の逆襲』で実際に使われたオリジナルのC-3POの頭部が、オークションで100万ドル（約1