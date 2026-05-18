「MARY QUANT（マリークヮント）」は、5月26日（火）から、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”とコラボレーションした「ケアベア デザイン コレクション」を、全国の店舗などで発売。それに先駆け、公式オンラインショップでは5月15日（金）より先行予約受付を開始した。【写真】カラフルなポーチもラインナップ！ケアベアコレクション一覧■心ときめくカラフルなコレクション今回発売される「ケアベ