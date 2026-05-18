現地５月17日に開催されたプレミアリーグ第37節で、田中碧を擁する14位のリーズは、三笘薫を怪我で欠く７位のブライトンとホームで対戦。押し込まれ苦しい状態が続くも、終了間際の90＋６分にドミニク・キャルバート＝ルーウィンが、相手のバックパスをかっさらって決勝点を挙げ、１−０で粘り強く勝点３を手にした。リーグ戦７試合出番なしの窮地を乗り越え、定位置を奪還した田中は、６試合連続で先発。３枚替えを敢行する60