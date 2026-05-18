お笑いタレントの東MAXこと東貴博が17日に自身のアメブロを更新。レギュラー出演を務めるバラエティ番組の出演者ら豪華メンバーとゴルフコンペを開催したことを報告した。【映像】東MAX、妻・安めぐみや2歳次女との写真を披露「所さんと高木くんと賑やかゴルフ！」というタイトルでブログを更新した東は、所ジョージや歌手で俳優の高木雄也との集合ショットを公開。このメンバーの共通点についてバラエティ番組『所さんの学校