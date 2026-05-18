お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。アンガールズ田中卓志の第1子誕生について語った。有吉はオープニングで「田中君が第1子誕生。よかったですよ」と喜ぶと、「まさかね。『キモかわいい』なんていうふうに最初デビューして、そこからただの『キモい』となりましたけど」と田中のキャラをいじりつつ「なかなか心配してた