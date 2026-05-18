バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」を2026年5月 第3週 より発売する。全11種で価格は400円。2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」(全11種・400円)「【フラットガシャポン】仮面ライダー色紙ART GP5」は、『仮面ライダー色紙ART GP』の第5弾が登場。全種メタリック加工を施した豪華仕様。更にレアにはエンボスや箔押しを使用した色紙を収