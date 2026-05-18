マイナビは5月15日、「マイナビ 2027年卒 大学生Uターン・地元就職に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年3月20日〜4月5日、2027年卒業予定の全国の大学生、大学院生2,800名を対象にインターネットで行われた。○地元(Uターン含む)就職を希望する学生は58.7%2027年3月卒業予定の大学生・大学院生で地元(Uターン含む)就職を希望する割合は58.7%で、前年比2.3pt増と4年ぶりに増加した。また、地元外に進学している学生のUター