ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１７日（日本時間１８日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発登板し、メジャー移籍後最長の７回を投げ、４安打１失点、米自己最多の８三振無四球で２勝目（３敗）を挙げた。防御率５・０９。最速９７・９マイル（約１５７・６キロ）をマークした。チームは１０―１で勝って５連勝。試合後の一問一答は以下の通り。――メジャー移籍後、一番の投球「キャッチャーの要求通りに投げきれ