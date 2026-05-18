マイナビが運営する「マイナビ転職」は5月15日、「育児離職と仕事と育児の両立の男女差実態調査(2026)」の結果を発表した。調査は2026年2月27日〜3月3日、20〜50代の正社員800名を対象にインターネットで行われた。○子育て中の正社員女性の27.3%が育児離職を経験子育て中の正社員に「育児との兼ね合いが原因で退職(育児離職)した/検討した経験があるか」を聞いたところ、育児離職経験者は23.3%、育児離職検討者は8.1%となった。男