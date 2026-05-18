前走のスプリングＳを制したアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）でダミアン・レーン騎手との新コンビを組むことが分かった。１８日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。同馬は前走で優先出走権を獲得した皐月賞へは向かわず福島県のノーザンファーム天栄へ放牧。５月５日に美浦トレセンへ帰厩している。レーン