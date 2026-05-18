家族で楽しむちょっと特別なご飯や友人との家飲み会に、一品あると喜ばれるのが韓国の定番のり巻き・キンパ！ 料理家・飛田和緒さんのキンパはシンプルながらも、甘辛い牛肉とどーんと大きい卵焼きのおいしさが光ります。 口の中で具の取り合わせがいっぺんに楽しめるよう、ぜひ大きな口でパクッとどうぞ！『具だくさんキンパ』のレシピ材料（4人分）ご飯（炊きたてのもの）……300g焼きのり（全形）……2枚〈牛肉の甘辛炒め〉牛こ