【モデルプレス＝2026/05/18】Number_iが、世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベルAtlantic Records（アトランティック・レコード）と、レーベル契約を締結したことを発表した。【写真】平野紫耀らNumber_i、アメリカ名門音楽レーベルの経営陣との貴重ショット◆Number_i、Atlantic Recordsとのレーベル契約発表Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッド