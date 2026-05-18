普段の何気ない動作や習慣が姿勢を悪くする！健康的な姿勢を継続する上で知っておきたいチェックリスト！ あてはまるものが何個あるかをチェックしよう！ □ イスに座っているとき、ひざが開いてしまう □ あぐらをかいて座ることが多い □ よく同じ足を上にして足を組むクセがある □ 横座りをするときは同じ方向が多い □ 同じ側の肩や腕で荷物やバッグを持っている □ 立っているときは片足だけに重心をかけるク