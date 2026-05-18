岡山市役所 岡山市は高齢者の特殊詐欺被害の防止を図ろうと、詐欺対策機能付きの電話機購入費用の一部を補助することを18日、発表しました。申請期間は、2026年6月1日から2027年2月1日までです。 対象者の条件は、「65歳以上で市内に住んでいること」「市税を完納していること」などで、補助金額は電話機購入費用の2分の1で上限額は1万円となっています。 補助対象機器は、「着信前自動警告機能」「自動通話録音機能」が