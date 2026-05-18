『週刊SPA! 5月19日号』は5月12日に発売！ 推し撮：あゆの 5月12日発売の『週刊SPA! 5月19日号』のグラビア「推し撮」に、あゆのが登場。 あゆの © 撮影／岡本武志ヘアメイク／市嶋あかねスタイリング／田中あゆ美 「部活」をテーマに、体育館というシチュエーションで撮影を敢行。バレーボールのユニフォームに身を包み、持ち前の圧倒的な「むちむちボ