ＮＹ金時間外3月末来安値インフレ懸念に米利上げ観測 東京時間10:26現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4501.00（-60.90-1.33%） NY金は3月末以来の安値、米イラン戦争に収束の兆しが見えずホルムズ海峡封鎖の長期化が懸念される。原油高によるインフレ加速と、それに伴う米利上げ観測が重石。