米株価指数先物一段安、原油先物が108ドル台乗せ 東京時間10:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限49224.00（-393.00-0.79%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7380.50（-51.75-0.70%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28957.25（-274.50-0.94%） 米株先物は一段安。米イラン戦争に収束の兆しが見えずホルムズ海峡封鎖の長期化が懸念される。原油高によるインフレ加速と、それに伴う米利上げ観測が重石。