ガールズグループ「ME:I」のRINON（19）が17日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。収集癖を明かした。占い師のシウマ氏がRINONについて「物を集めるのが好き」と占うと、メンバーのMOMONAは「本当にそう！一番かも！」と共感した。RINONは「美容が好きで、コスメとか、絶対使わないのに口紅200本くらいコレクションでバーって並べちゃうくらい、収集癖がめっちゃありま