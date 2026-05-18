藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を4勝0敗で退けた第84期名人戦7番勝負第4局から一夜明けた18日、対局地の大阪府高槻市で会見に臨んだ。4連覇目で初のストレート獲得。2月の第75期王将戦7番勝負第4局（スポーツニッポン新聞社特別協力）に敗れ、1勝3敗と追い込まれてから10連勝とした。「防衛の実感は徐々に来るのかな」。冷静に心境を語り、その内容について「第3、4局の時間を使ったところで明