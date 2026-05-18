リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーの発火実験（製品評価技術基盤機構提供）18日午前7時半ごろ、東急池上線旗の台駅（東京都品川区）に停止中の車内で、乗客のかばんの中のモバイルバッテリーから発火した。乗客1人が軽傷。池上線は一時全線で運転を見合わせ、上下線計33本が運休、約40分後に再開し約9300人に影響した。東急や警視庁荏原署によると、男子中学生のリュックサック内のバッテリーから発火した。隣にい